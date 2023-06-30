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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 8:30 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне этой ночью атаковали с воздуха юг Украины. Из 13 дронов сбито 10. Спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила, что обломки от уничтоженного беспилотника в Николаеве упали на крышу жилого дома. Вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал.

— На Донетчине снова жертвы среди мирных людей. Во время обстрела Серебрянки неподалеку от Северского оккупанты ранили одного человека. Еще один житель области получил ранения возле Авдеевки.

— В Варшаве действует “Украинский дом”, который с начала Великой войны стал местом приюта и спасения для украинских переселенцев. Центр помог тысячам людей получить жилье в Польше, получить финансовую помощь, найти работу и свое место на чужой стране.

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