Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной уничтожили этой ночью военные из воздушного командования Восток. А Никополь снова потерпел удар из тяжелой артиллерии.

– Накануне вечером в небе над столицей сбили украинский беспилотник Байрактар. Это подтвердили в командовании воздушных сил ВСУ. По данным ведомства, во время планового полета дрон потерял управление.

— С перепалкой, толчеей и дракой между украинской и российской делегациями проходил саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Украинские депутаты пытались сорвать выступление представительницы российской делегации. Развернули украинские флаги, россияне начали их выхватывать. Поднялась толкотня.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.