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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (12.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои. Американский институт изучения войны утверждает, что оккупанты отказались от идеи окружить ВСУ под Бахмутом.

— Враг обстрелял села Купянского, Чугуевского и Харьковского районов — ранена 16-летняя девушка и три женщины.

— Полноценный стоматкабинет на колесах. Такой запрос от военных получили волонтеры.

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