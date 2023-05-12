Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои. Американский институт изучения войны утверждает, что оккупанты отказались от идеи окружить ВСУ под Бахмутом.
— Враг обстрелял села Купянского, Чугуевского и Харьковского районов — ранена 16-летняя девушка и три женщины.
— Полноценный стоматкабинет на колесах. Такой запрос от военных получили волонтеры.
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