Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— На Львовщине американские волонтеры организовали полевую кухню и кормят переселенцев веганской едой.
— Издание Politico пишет, что в США рассматривают заморозку войны в Украине на десятилетие, как на Корейском полуострове.
— Российские войска усилили обстрелы Степногорска под Запорожьем.
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