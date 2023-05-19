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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На Львовщине американские волонтеры организовали полевую кухню и кормят переселенцев веганской едой.

— Издание Politico пишет, что в США рассматривают заморозку войны в Украине на десятилетие, как на Корейском полуострове.

— Российские войска усилили обстрелы Степногорска под Запорожьем.

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