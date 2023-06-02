Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (2.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Киевской области в результате падения обломков российской ракеты ранены два человека, в частности — ребенок.
– После вчерашней трагедии в Киеве с тремя погибшими, которые не смогли попасть в укрытие во время очередной российской ракетной атаки, правительство постановило провести проверки хранилищ по всей стране.
– Херсонщина продолжает страдать от террора рашистов.
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