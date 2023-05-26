Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 и еще больше ПВО для Украины – таковы итоги очередной встречи в формате Рамштайн.
— Еще одного депортированного ребенка вернули из России в Украину, — сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
— Кто и как работает с пострадавшими во время войны показали создатели документальной ленты Нарушь тишину.
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