Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (26.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 и еще больше ПВО для Украины – таковы итоги очередной встречи в формате Рамштайн.

— Еще одного депортированного ребенка вернули из России в Украину, — сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Кто и как работает с пострадавшими во время войны показали создатели документальной ленты Нарушь тишину.

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