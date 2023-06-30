Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 9:00 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

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— Кандидат в президенты США Майк Пенс совершил неожиданный визит в Украину. Он посетил освобожденные от российской оккупации Бучу, Ирпень и Мощун в Киевской области. По его мнению, США должны играть ведущую роль в борьбе страны против России.

— Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Минобороны Канады. Уоллес считает, что Украина должна иметь возможность “пропустить” План действий по членству в НАТО. В то же время британский министр признал, что все вопросы, связанные с вступлением Украины в НАТО, не будут решены быстро.

– В Киевской областной прокуратуре опровергли информацию о том, что срок действия домашнего ареста митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя истек.

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