Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Вражеская армия уменьшилась еще на 620 окупантов. Именно столько захватчиков за прошедшие сутки уничтожили наши защитники, сообщают в Генштабе.

— За прошедшие сутки рашисты убили двух мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Нью-Йорке.

— Ночью военные из воздушного командования Восток сбили над Днепропетровщиной два вражеских беспилотника.

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