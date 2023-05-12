Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Лиман остаются самыми горячими точками Восточного фронта.
– США передадут Украине танки Abrams к началу осени этого года.
— В Украине наконец-то заработала программа компенсаций за поврежденное в результате войны жилье Є Відновлення.
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