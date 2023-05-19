Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.

— 39 ракетных ударов и столько же авиационных нанесла Россия в сутки по городам Украины, — сообщают в Генштабе ВСУ.

— Обстрелы Сумщины значительно усилились. По приграничным регионам бьют из артиллерии, минометов и даже авиации.

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