Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.
— 39 ракетных ударов и столько же авиационных нанесла Россия в сутки по городам Украины, — сообщают в Генштабе ВСУ.
— Обстрелы Сумщины значительно усилились. По приграничным регионам бьют из артиллерии, минометов и даже авиации.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины