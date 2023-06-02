Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (2.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Больница неотложной помощи в Харькове приютила тех, кто во время войны по разным причинам оказался одиноким.
— Черновцы приобрели 10 троллейбусов отечественного производства.
— Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва наконец-то осудил российскую войну против Украины.
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