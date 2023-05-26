Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Одного мирного жителя убили россияне за прошедшие сутки в Донецкой области.
— Почти 206 тыс. ликвидированных оккупантов: потери живой силы и техники россиян продолжают расти.
— Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию истребителей для Украины.
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