Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 9:30 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– После уничтожения Бахмута россияне принялись стирать с лица земли Торецк и окрестные населенные пункты. По городу ежедневно прилетают как ракеты, так и авиабомбы, почти каждый день унося жизни гражданских жителей.

– На временно оккупированных территориях россияне усиливают реперессии против несовершеннолетних. В центре национального сопротивления фиксируют задержание оккупантами подростков. Причиной фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию, посещают украинские интернет ресурсы и спорят с учителями по действиям России

— С завтрашнего дня в Украине подорожает свет, водоснабжение и горючее. В среднем, как подсчитали эксперты, сумма в платежках увеличится на 250 гривен. И получим новые квитанции уже в этом месяце.

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