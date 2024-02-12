Уничтожают украинское! Поляки рассыпали зерно на границе | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— Сводка Генштаба 12.02.2024.

— Оккупанты за неделю боев потеряли почти 3 тысячи военных на Таврическом направлении.

— Инцидент на границе: поляки высыпали часть зерна из украинских грузовиков.

— США начинает последнее заседание, перед голосованием за помощь Украине.

— НАТО не может зависеть от настроения или прихотей президента США — Боррель.

— Завод Coca-Cola изготовил миллион бутылок напитка на благотворительность.

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