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Нью-Йорк опередил Италию: ситуация с коронавирусом в США

На этой неделе Нью-Йорк опередил всю Италию по количеству зараженных коронавирусом — 149 тыс. За сутки умерло 779 человек.

Эпидемия в Нью-Йорке, от которой погибли более 4,5 тыс., унесла уже больше жизней, чем теракты 11 сентября. Меньше всего больных в Нью-Йорке на Манхэттене, больше всего — в Бруклине и Гарлеме.

Одна из версий мгновенного распространения вируса в городе — поздно обнаруженная и запущена болезнь 50-летнего адвоката из города Нью-Рошель, в 40 километрах от Нью-Йорка. Там он принимал клиентов, общался с ними, успел заразить свою семью, и стал практически возбудителем вспышки в мегаполисе. Отследить происхождение его заражения пока не удалось.

Факты пообщались с жителями Нью-Йорка, который пандемия загнала по домам. Подробнее в сюжете Анны Боль и Натали Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в США борются с коронавирусом.

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