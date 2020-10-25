Ряд нарушений и ответы на вопросы Зеленского. Как голосовали в Киеве

На местных выборах в Киеве с самого утра людей довольно много, в основном пенсионеры. В Соломенском районе в 12 утра проголосовали 187 человек. Каждому на входе меряют температуру, все люди в масках, со своими дезинфекторами и ручками.

Также весь зал расчерчен дистанционными пометками, чтобы люди были на расстоянии друг от друга. Члены комиссии также в масках.

На входе в участки стоят представители президента, которые предлагают ответить на пять вопросов. Они в белых одеждах, на которых написано 5 вопросов от Владимира Зеленского. Опросы напечатаны на ксероксе, заполненные бланки бросают в картонную коробочку. Но большинство проходят мимо.

Те, кто согласились ответить на вопросы, сказали, что имеют свою точку зрения, которую должен услышать президент.

В Киеве все происходит спокойно, хотя активисты общественной сети Опора зафиксировали ряд нарушений. Во-первых, не открыли все участки. Также в некоторых местах не были подготовлены кабинки для голосования.

Местные выборы 2020

25 октября с 8.00 до 20.00 в Украине проходит голосование на местных выборах 2020.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Факты ICTV следят за ситуацией на избирательных участках, соблюдением избирательного законодательства и подсчетом голосов в режиме онлайн.

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