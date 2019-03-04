Низкая зарплата и ужасные условия труда: на Львовщине бастуют медики

Медики львовской станции скорой помощи в отчаянии. Они готовы бастовать, потому что свои условия труда считают ужасными: жалуются на зарплаты, отсутствие новой формы и автопарк – машины ржавые и опасные.

– Я получаю 3600-3700 гривен зарплаты. Мы не требуем ничего сверхъестественного, мы просим просто свое, повышение заработной платы, чтобы мы знали, что когда придет платежка за коммунальные услуги, то завтра будут деньги что-то купить поесть и одеться, – говорит Екатерина Городник, врач неотложных состояний 1-й подстанции скорой медицинской помощи г. Львов.

Хотели начать протест 1 марта. То есть, на вызовы приезжать, но не спешно и четко, согласно инструкции осматривать пациентов. В то же время, на тот момент удалось достичь с чиновниками согласия в определенных вопросах, но от права на забастовку врачи не отказались.

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Невысокую зарплату имеют 250 работников станции от техперсонала к врачам высокой квалификации. Хуже всего с водителями – за такие деньги управлять каретой скорой желающих немного. Последний водитель устроился на работу еще 5 лет назад. Минуты свободного времени между вызовами работники проводят мягко говоря в не слишком комфортных условиях.

Терпение медиков лопнуло. Их требования: уволить главного врача Львовской станции скорой помощи и увеличить зарплату. Иначе – забастовка. А еще просят фильтровать непрофильные вызовы. Ведь иногда скорую вызывают, чтобы медики измерили температуру, или даже подстригли ногти.

Одно из требований должностные лица уже выполнили: Наталью Поважук отстранили от должности главного врача станции скорой помощи. А зарплата не растет, потому что Кабмин давно не менял тарифную сетку для медиков – отмечают чиновники. Дополнительные деньги для работников будут искать в областном бюджете. Найдут ли в бюджете деньги для медиков станет известно уже 12 марта на сессии облсовета. Закупить 10 карет скорой и комплекты формы в департаменте обещают в течение года. А изменений в расчетах зарплат, очевидно, следует ожидать после анонсированной правительством реформы медицины катастроф.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Волыни медики не могут вовремя приехать на вызов.

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