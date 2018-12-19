Объединительный собор: кто из Московского патриархата перешел в ПЦУ

Еще одна парафия перешла к Православной церкви Украины. Это Спасо-Преображенский собор Киева.

Там провел молебен митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко – один из двух представителей Московского патриархата, которые приняли участие в Объединительном соборе.

После окончания службы митрополит объявил о переходе к Поместной православной церкви Украины. Абсолютное большинство верующих встретило эти слова одобрительными аплодисментами.

Спасо-Преображенский храм принадлежал к Московскому патриархату. После собора Драбинко запретили там править. В воскресенье митрополит даже не смог попасть на службу.

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Но накануне приходской совет собора постановил, что Драбинко имеет право служить в храме и остаться его настоятелем уже как митрополит Поместной украинской церкви.

Напомним, Ватикан признал Православную церковь Украины.

Опубликовано Декабрь, 19 в 19:21



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