Объединительный собор в Киеве: как Украина получила поместную церковь

6 января Православная Церковь Украина получит Томос об автокефалии. В Стамбул новоизбранного предстоятеля поместной церкви и Президента Украины пригласил Константинопольский Патриарх Филарет. Накануне, главу церкви избирали в течение 8 часов. Все происходило закрыто, и разойтись без результата не дали прихожане, которые в мороз отстояли под стенами Софийского.

Все произошло, как стемнело. После пяти вдруг забили колокола, на елке загорелась звезда, а Президент принес хорошую новость. Украина все же имеет свою церковь.

Государство в дела церкви вмешиваться не будет. И никого не приглашать силой, пообещал президент. Поэтому прихожанам Московского патриархата бояться нечего. И новая церковь готова принять тех, кто решить перейти к ней.

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С православными празднуют и греко-католики, которые не принимали участия в соборе, но постоянно молились за православных братьев. А теперь готовы к сотрудничеству.

К такому объединению Украины шла последние 30 лет. Томос новая церковь из рук Константинопольского Патриарха должен получить в Сочельник.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Опубликовано Декабрь, 16 в 15:48



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