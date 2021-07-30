Осторожно с соцсетями: кто такие нутрициологи и что они рекомендуют

Сейчас в мире с людьми, у которых есть проблемы с режимом питания или лишним весом, работают нутрициологи.

Они меняют не только режим питания, но и образ жизни человека, подбирают для клиентов индивидуальные программы, опираясь на активность, общий ритм жизни.

По словам нутрициолога Софии Рожко, среди клиентов — преимущественно женщины, мужчин — треть. Хотя лишний вес у последних вызывает больше проблем со здоровьем.

В целом такие специалисты рекомендуют клиентам заниматься спортом, калорийные блюда есть в первой половине дня, не пропускать завтраки и делать их сбалансированными.

Кроме того, важно есть меньше сладкого, больше овощей, поскольку именно они помогают контролировать аппетит.

Также среди советов — отказаться от колбас и сосисок и быть осторожными с фаст-фудом.

В целом во всем должен быть баланс, отмечают нутрициологи. И советуют осторожно относиться к любым диетам и рекомендациям. Особенно из соцсетей. Потому что часто за раскрученным аккаунтом скрывается человек без медицинского образования. И вместо пользы могут быть нежелательные последствия.

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