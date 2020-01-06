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Обед для одиноких пожилых людей: празднование Рождества в Патриаршем соборе

Праздничный вечер для одиноких пожилых людей организовали священнослужители греко-католической церкви Украины.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова состоялся праздничный обед, на котором почти две сотни прихожан пенсионного возраста вместе с главой УГКЦ Святославом Шевчуком колядовали и молились за мир в Украине.

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После праздничного обеда в Патриаршем соборе – торжественная вечерняя литургия. Празднование не прекратятся и завтра. Уже с пяти утра здесь начнется рождественская утренняя молитва. А в 18.00 – Божественная литургия.

Больше информации на YouTube Фактов ICTV.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве, а также, какая колядка ему нравится больше всего.

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