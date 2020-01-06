Обед для одиноких пожилых людей: празднование Рождества в Патриаршем соборе
Праздничный вечер для одиноких пожилых людей организовали священнослужители греко-католической церкви Украины.
В Патриаршем соборе Воскресения Христова состоялся праздничный обед, на котором почти две сотни прихожан пенсионного возраста вместе с главой УГКЦ Святославом Шевчуком колядовали и молились за мир в Украине.
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После праздничного обеда в Патриаршем соборе – торжественная вечерняя литургия. Празднование не прекратятся и завтра. Уже с пяти утра здесь начнется рождественская утренняя молитва. А в 18.00 – Божественная литургия.
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