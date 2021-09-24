Обошли Стэнфорд и Кембридж: украинские студенты заняли третье место на олимпиаде по физике

Украинские студенты-физики стали третьими в мире на международной олимпиаде, оставив позади команды Стэнфорда, Принстона, Кембриджа и других известных учебных заведений.

Уступили они только двум командам Массачусетского института — одного из сильнейших технических вузов мира.

Украину на олимпиаде представляли студенты-физики Киевского университета Шевченко. Параллельно с ними по всему миру над решением задач работали еще 275 команд.

Задачи на 36 страниц, которые предоставляют профессора из США, они решали практически сутки без сна. Работали участники команд каждый у себя дома онлайн.

По результатам олимпиады, студенты-физики показали: украинское образование ничем не хуже, чем диплом мировых вузов.

И это в условиях, когда в нашей стране настоящий кризис естественнонаучного образования. Ведь в университет Шевченко ежегодно едва набирают сотни первокурсников. Молодежь считает эту специальность не перспективной.

Завершив обучение, работать учителями действительно идут единицы. Поэтому украинские школы и университеты испытывают настоящий кадровый голод. В то же время каждый год 50% выпускников получают приглашение учиться или работать за границей, где эта специальность на рынке труда востребована.

Так, капитан украинской команды на олимпиаде, пока длилась проверка работ, успел уже поступить на магистратуру в вуз Швейцарии. Для него физика — это залог научного и технического прогресса.

Таким образом студенты развеивают миф, что с такой специальностью нет будущего. Ведь ежегодно десяткам украинских студентов предлагают высокие стипендии, научное оборудование, возможности для развития и выбор: оставаться в науке или работать в мощных компаниях.

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