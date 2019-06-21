Обещают верно служить Украине: военные вузы Харькова выпустили 650 офицеров

Украинская армия сегодня пополнилась на 650 офицеров – в Харькове с военными вузами попрощались курсанты Национального университета нацгвардии и Университета воздушных сил.

Еще мгновение назад они были курсантами – сейчас 250 ребят у мемориала Славы прощаются с флагом университета. Они – офицеры нацгвардии, которые на днях отправятся в воинские части служить народу Украины.

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Более 30 из них имеют боевой опыт АТО. Лейтенант Оксана Фролова – единственная девушка в взводе спецназначения. В 20 лет добровольцем пошла в горячую точку страны – освобождать от оккупантов стратегически важную гору Карачун в батальоне легендарного генерала Кульчицкого. Была стрелком, хотя до этого никогда не брала в руки оружие.

Оксана служит в элитной бригаде оперативного назначения – президентской. Ее отец гордится этим, потому что так дочь решила сама. Узнал, что его дочь на передовой – когда она уже там была, о своем выборе не советовалась ни с кем.

Новоиспеченные офицеры сейчас очень нужны. Несмотря на то, что Вооруженные силы обеспечены техникой и военными, нацгвардии не хватало еще 600 офицеров от лейтенантов до генерала. Пополнилась армия и выпускниками летного вуза. На площади Свободы – четыре сотни связистов, инженеров и специалистов противовоздушной обороны.

Но если защищать страну и быть готовыми отдать жизнь за страну – их учили 5 лет, то признаться в любви перед несколькими тысячами людей – оказалось еще тем испытанием. Трое лейтенантов публично попросили руки и сердца своих возлюбленных.

Их лично приветствует министр обороны Степан Полторак и дарит свадебный подарок – 10 тысяч гривен.

Вскоре каждый из новоиспеченных офицеров поедет в воинские части. Обещают верно служить и не отдать врагу ни клочка украинской земли.

Напомним, украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 на территории одной из военных баз НАТО в Румынии.

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