Обустраивают укрытия и придумывают ноу-хау: жизнь пехотинцев на передовой

Пехота как никто знает железное правило войны – надежное укрытие, спасенные жизни. Еще летом, когда дополнительную маскировку предоставляла природа – военные каждую ночь, рискуя собственной жизнью, возводили надежную фортификацию. Наблюдательные пункты окружали габионами с глиной, огневые позиции обустраивали фундаментально – бетонировали стены.

Отходить пехота должна на резервные позиции. За это время должно подойти подкрепление. За годы войны и полигонных учений маневры отработаны до автоматизма. Поэтому к условиям на разных участках фронта бойцы привыкают быстро.

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В случае наступления или обострения бойцы придумали своеобразное ноу-хау. Если завязывается бой и следует вызвать подмогу, боец ​​на посту нажимает тревожную кнопку. В блиндаже раздается сирена как сигнал к боевой тревоге.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как боевики бьют из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 19:55



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