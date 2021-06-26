Обустроить лагерь и приготовить еду. Как проходит сбор-поход Казацкими путями

Скауты со всей Украины бросили вызов самим себе и попытались пять дней пожить самостоятельно в лесу. Так в тридцатый раз собрал смельчаков в Черкасской области юбилейный сбор-поход Казацкими путями.

Днепряне завершают обустройство своего палаточного городка. Здесь все сделано руками участников сбора-похода. Взрослые делегировали детям-скаутам все полномочия, сами только учат и подсказывают, как сделать.

Многие дети знакомство со скаутингом начинают именно с этого лагеря.

Кому не сидится на месте — испытывают себя в экстрим-зоне. Тренажер с веревок — Альфа Гравити. Тяжелым на первый взгляд упражнений может научиться любой, уверяет инструктор.

Веревочный парк, скалодром и обязательно экспромты, чтобы дети не скучали.

Насыщенная программа, разнообразие интерактивных локаций, игры-испытания. Энергии на активный отдых у участников должно хватить на пять дней. Но отсюда каждый точно поедет домой уже другим человеком.

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