Обустроить лагерь и приготовить еду. Как проходит сбор-поход Казацкими путями
Скауты со всей Украины бросили вызов самим себе и попытались пять дней пожить самостоятельно в лесу. Так в тридцатый раз собрал смельчаков в Черкасской области юбилейный сбор-поход Казацкими путями.
Днепряне завершают обустройство своего палаточного городка. Здесь все сделано руками участников сбора-похода. Взрослые делегировали детям-скаутам все полномочия, сами только учат и подсказывают, как сделать.
Многие дети знакомство со скаутингом начинают именно с этого лагеря.
Кому не сидится на месте — испытывают себя в экстрим-зоне. Тренажер с веревок — Альфа Гравити. Тяжелым на первый взгляд упражнений может научиться любой, уверяет инструктор.
Веревочный парк, скалодром и обязательно экспромты, чтобы дети не скучали.
Насыщенная программа, разнообразие интерактивных локаций, игры-испытания. Энергии на активный отдых у участников должно хватить на пять дней. Но отсюда каждый точно поедет домой уже другим человеком.