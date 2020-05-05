Область на жестком карантине: какие ограничения действуют на Буковине

На Буковине почти две тысячи инфицированных Covid-19. Область не сдает позиции лидера по распространению коронавирусной инфекции. В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных Covid-19. Особый режим въезда и выезда в области будет действовать до 22 мая.

Пять карантинно-санитарных блок-постов действуют в Черновицкой области на границах с другими регионами Украины. Круглосуточно чрезвычайники, полицейские и нацгвардейцы проверяют документы граждан и автомобили на груз. Уехать или заехать на Буковину могут только грузовым транспортом с товарами и транзитом. Частными авто могут передвигаться только местные. Такие правила передвижения действуют уже больше месяца. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.