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Факты / Видео / Украина

Облава на сталкеров: в зоне отчуждения задержали 17 нарушителей

В зоне отчуждения задержали 17 нарушителей. Четверо из них – иностранцы.

По данным полиции, сталкеры нелегально проникли в отселенные села Чернобыльской зоны, Припять и объект Чернобыль-2.

Среди нарушителей – преимущественно молодые украинцы, а также четверо туристов из Франции.

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На всех составили административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности. Ребятам грозит штраф до полтысячи гривен.

К слову, поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала Чернобыль может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом.

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