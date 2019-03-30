Лица исчезли, а лозунги – остались. Как проходит день тишины в Украине

Завтра выбираем президента – сегодня отдыхаем от агитации и политической рекламы. В Украине – день тишины перед выборами. Любая информация о кандидатах или агитация за них – вне закона. Также – запрещено разглашать результаты соцопросов.

Но день тишины в Украине – кажется это из области фантастики. Потому что наши кандидаты научились обходить законодательство и от собственной рекламы отказываться не собираются. Этой ночью почти во всех городах страны они разместили скрытую агитацию

На баннерах исчезли только фамилии, а вот узнаваемые лозунги и символика остались. Однако в Украине такие методы не запрещены, поэтому наши политики этим пользуются каждый раз. Хотя тишина – обязательный элемент любой избирательной кампании, чтобы гражданин имел хотя бы сутки, чтобы окончательно определиться. Поэтому в полночь предвыборная реклама должна была исчезнуть с бордов и экранов телевизоров.

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Агитматериалы с фасадов домов и столбов столичные коммунальщики снимали всю ночь. Правда, в некоторых местах они все же осталась. Не лучше ситуация и в регионах. На окраине Черкасс баннеры вроде зачистили, но оставили части лиц кандидатов, которые не узнать просто невозможно. Местные говорят, к агитации в день тишины уже привыкли. Мол, она есть на каждых выборах и эти нарушения, похоже, всех устраивают.

В то же время, в полиции признают: за скрытую рекламу наказать не могут. А вот с открытой агитацией обещают бороться. Пиариться нельзя не только сегодня, но и в день голосования. Воздержаться от агитации в МВД призвали и в соцсетях. Правда, наказать кого-либо из пользователей невозможно, а вот собственно кандидаты могут получить хоть и небольшие, но проблемы в виде штрафов.

В день тишины в полицию поступило почти 160 заявлений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего – о незаконной агитации и подкупе избирателей. Оперативники МВД проверяют и сообщения, поступающие на линию 102, и те, которые обнаруживают в СМИ и соцсетях. Под охраной Нацполиции находятся более 29 тыс. комиссий. Привлечено почти 40 тыс. полицейских. Так же в усиленном режиме работает и Служба безопасности Украины. Бойцы СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов. Задействовали даже беспилотники.

К слову, Факты ICTV рассказывали о запретах и наказаниях в день тишины.

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