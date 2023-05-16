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Ограничения только в нашей голове: история Героя, потерявшего ноги, но не жажду жизни

Он работал баристой в одном из столичных кафе, но уже через несколько месяцев пил кофе под обстрелами. Но его шуток не уменьшилось ни на войне, ни после тяжелого ранения.

Саше 26 лет, он ушел на фронт добровольцем. Сначала ему доверили охранять важные объекты, но парень рвался за город, где шли адские бои.

Далее он попал в Харьковскую область. Оказавшись в рядах добровольческого батальона Карпатская Сечь, парень сразу попросился в минометчики. В батальоне были поражены рвением парня, ему доверили управлять взводом.

Россияне бросали все боеспособные силы, но добровольцы вместе с подразделениями ВСУ стояли горой.
24 августа в День Независимости Украины снаряд попадал прямо в окоп, где находился Саша:

— Когда я был в окопе, сразу понял, что потерял ноги…

Месяцы боли, неопределенность и борьба за жизнь – Александр Будько преодолел все испытания и теперь, с новыми протезами, стал примером не только для побратимов, но и для гражданских. Он не теряет юмор, постоянно тренируется, пишет свою книгу и не собирается опускать руки.

історії героїв, доброволець, Факты ICTV
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