Обмен пленными: кто эти украинские освобожденные

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев. По информации СБУ, в результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года) и 64 гражданских (семнадцать из которых удерживались с 2015-2016 годов).

Среди освобожденных и те, о ком не раз рассказывали Факты ICTV.

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Кто эти ребята – в сюжете Оксаны Михайловой на канале Фактов ICTV на YouTube.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

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