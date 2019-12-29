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Факты / Видео / Украина

Обмен пленными: кто эти украинские освобожденные

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев. По информации СБУ, в результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года) и 64 гражданских (семнадцать из которых удерживались с 2015-2016 годов).

Среди освобожденных и те, о ком не раз рассказывали Факты ICTV.

Читайте: Обмен пленными: появился полный список освобожденных лиц

Кто эти ребята – в сюжете Оксаны Михайловой на канале Фактов ICTV на YouTube.

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