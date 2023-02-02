Обменяла 0,5 млн лампочек за день: как Укрпочта укрепляет энергонезависимость Украины

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал об обмене лампочек в отделениях Укрпочты, а также поделился, как компания идет к энергонезависимости.

Укрпочта заменяет лампочки накаливания на новые высокотехнологичные LED-лампы. Люди могут прийти в отделение и поменять лампочки накаливания на экономные.

-У нас есть два канала: человек может заказать через приложение “Дія” или обменять в отделении. По состоянию на утро было обменено 500 тысяч лампочек,- добавил Смилянский.

Укрпочта выбрала начало месяца для этой акции, применила более тысячи отделений.

-Чтобы заменить пять лампочек нужно: быть старше 18 лет, иметь при себе паспорт, налоговый и телефонный номера, и пять лампочек накаливания. По расчетам специалистов, когда будет поменяно 50 млн. лампочек, мы сэкономим один ядерный реактор в Украине, — рассказал директор.

Над этим работало много людей: команда “Дії”, Укрпочты, таможня, логисты, команда министерства экономики. Игорь Смелянский рассказал, что лампочки можно сменить в отделении Укрпочты.

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-Я горжусь коллективом, работающим ежедневно и в самых сложных пунктах. Это всегда зависит от руководителя и от команды,- рассказал Игорь Смилянский.

К тому же Укрпочта продолжает работать при отключении электроэнергии и переходит на стопроцентную цифровизацию отделений.

-Наша цель до конца года произвести стопроцентную цифровизацию всех наших процессов и отделений. Мы планируем сделать сеть Укрпочты, которая будет работать при любых условиях, устанавливаем первые работы, которые будут доставлять посылки,- добавил мужчина.

Игорь Смилянский также добавил, что Укрпочта работает над созданием новых марок.

-В феврале мы обрадуем наших клиентов. Первая марка будет посвящена нашим коммунальщикам и энергетикам, она будет необычна, возможно, будет светиться в темноте. Вторая — марка, посвященная годовщине начала войны,- рассказал Игорь.

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