Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

На тренировке все, как на настоящем поле боя: стреляют, взрываются гранаты, есть условно погибшие и раненые. Не работает только артиллерия и не летают коптеры. Но организаторы учений убеждают, что даже этого достаточно, чтобы хоть чуть-чуть представить, как десантируются бойцы, атакуют и зачищают окопы.

Вместо тяжелой бронетехники на тренировке используют обычные автомобили. А вот уничтожить вражеский танк или самолет бойцы могут из настоящего оружия. Правда, немного модифицированного – противотанковые и противоракетные комплексы жгут российскую технику виртуально. На специальных тренажерах учения уже прошли до 40 тыс. защитников, ныне держащих фронт.

Но самое главное в этих учениях не только овладение оружием и ведением боя, но, прежде всего, психологическая и моральная подготовка. На несколько часов парни забывают о своей гражданской жизни и своих статусах и превращаются в единый организм. Поскольку именно от слаженности зависит успех любой операции. К тому же, нынешние защитники подчеркивают, что лучше подготовиться сейчас, когда есть время, чем ждать мобилизации.

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