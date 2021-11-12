Обязательное ВНО по математике: как к инициативе относятся выпускники и учителя

Украинские выпускники шокированы тем, что всего месяц назад им стало известно об инициативе Минобразования о введении обязательного ВНО по математике.

Учеников возмущает, что в профильных гуманитарных классах, после которых школьники чаще всего выбирают соответствующую профессию, – всего три часа математики в неделю. Теперь, чтобы закрыть пробелы, родителям придется выложить дополнительно 300-600 грн.

– Каждый определился с предметами, которые хочет сдавать. Дни расписаны, идет подготовка к ВНО. Сейчас физически невозможно готовиться еще и к математике, – жалуется ученица 11-го класса Елизавета Бап.

Сопредседатель общественной организации Батьки SOS Елена Бондаренко убеждена, что обязательное ВНО по математике – это самый дешевый для государства путь повысить уровень знаний по этому предмету, не вкладывая при этом ни копейки.

– Школа сейчас ничего не сделает для того, чтобы дети наверстали знания. Преподавание не изменилось, не хватает учителей, а уровень знаний тех, которые есть, – неудовлетворительный уровень. Фактически родителям нужно вкладывать деньги, – убеждена Елена Бондаренко.

Разделились мнения и математиков о введении обязательного ВНО. Одни уверены, что трех часов в неделю мало и нужно добросовестно учить предмет с первого класса. Другие уверяют, что, если ученики не игнорировали занятия раньше, а учителя не натягивали оценок, то за полгода к тестам подготовятся.

В вузах идею Минобразования приветствуют, поскольку математика систематизирует мышление, учит анализировать, поэтому убеждают, что пригодится она даже будущим психологам.

– Человек, у которого сформировано логическое мышление, берет ответственность на себя. Единственная просьба –предупреждать абитуриентов и их родителей не за год, а хотя бы за два-три, – просит декан факультета психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иван Данилюк.

Директор директората высшего и предвысшего образования Минобразования Олег Шаров уточняет: о возможности введения обязательного ВНО по математике говорили давно.

Годом введения должен был стать 2021 год, но карантин внес коррективы.

– Чтобы обеспечить качество высшего образования, у нас должен быть сильный контингент на старте, – говорит Олег Шаров.

Если обязательное ВНО по математике все же отложат, решать проблему все же придется системно, чтобы исправить ситуацию с нехваткой квалифицированных кадров и часов в школьной программе.

Фото: Pexels

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.