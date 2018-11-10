Обязательно советуются с горожанами: как поляки строят и реставрируют дома

В Польше прежде чем что-то реставрировать или построить – обязательно советуются с общественными организациями и горожанами. Иногда такие дискуссии продолжаются годами и блокируют реально необходимые изменения. Тем не менее – все вопросы, связанные с застройкой – по согласованию. И просто так появиться посреди исторической часть города непутевый небоскреб не может. В отличие от украинских застроек.

Самая известная в Польше галерея Фоксал – здесь выставляются художники мирового масштаба. Но земля – ​​принадлежит городу, а само здание – художникам, поэтому вопрос о модернизации никак не могли решить. В конце концов компромисс нашли.

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Варшавский Зодиак всегда был пристанищем для архитекторов. Зданию 50 лет, и после длительных дискуссий его наконец реставрировали. Теперь это открытая площадка для художественных событий. Для реставрации использовали только два материала: металл и белый бетон. А стены внутри украсили мозаикой из обычного битого стекла.

Но есть места в Варшаве, которые десятками лет не могут превратить в красивое публичное пространство. Даже если речь идет о самом центре. Это площадь перед Дворцом науки и культуры – примером сталинского ампира. Здесь и автобусы, и такси. Похоже на вокзал или парковку. Но жители Варшавы никак не достигнут компромисса, и поэтому ничего не меняется. Горожане даже шутят – площадь проклята.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Польша запретит въезд иностранцам без прививок.

Опубликовано Ноябрь, 10 в 14:47



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