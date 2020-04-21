Обсервация и самоизоляция: как контролируют людей в Украине и мире

Не соблюдаете обсервацию, вас найдет искусственный интеллект. Все больше стран для сдерживания пандемии используют специальные приложения. Есть программы, которые даже подскажут вам, общались ли с больным.

В минцифры нам объяснили: всю информацию, которая поступает от пользователей, анализирует искусственный интеллект. Тому, кто раз не пришлет фото – ничего не накажут. Но, если нарушения систематические, об этом сообщат полицию. И правоохранители могут вам позвонить или осуществить контрольный визит. Но пока все работает в тестовом режиме.

Похожие приложения вводят в Польше, Великобритании, США. Над технологиями работают Google и Аррle. В Китае и Сингапуре создали программу, которая анализирует данные о перемещении и контакты владельца смартфона, поэтому предупредит, если вы общались с больными.

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