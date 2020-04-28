Обсервация в Украине: сколько стоит и как проходит

Вернувшись из-за границы, люди вынуждены на две недели самоизолироваться дома или пойти на обсервацию. Однако, такие услуги очень дорогостоящие. Например, несколько дней обсервации в Пуще Водице будут стоить более 10 тыс. грн.

Тех же, кто остался на домашней самоизоляции — не слишком контролируют. Правоохранители говорят, что ресурсов не хватает. К тому же, процесс возвращения украинцев домой контролируют целых пять министерств, решение которых, порой, противоречат друг другу. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек.

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