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Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023

— Враг беспощадно бьет по позициям ВСУ и населенным пунктам. Новости с фронта;

— На Донбассе снова жертвы среди гражданского населения;

— Как группа спецназовцев Альфа охотится на врага;

— Масштабный пожар в Ростове-на-Дону;

— В Киеве состоялось выездное заседание Совета по иностранным делам Евросоюза;

— Ветераны Украины. Благотворительный фонд 10 обсудил основные вопросы и проблемы;

— Закон о локализации. Укрепление производства и развитие предприятий Черкасской области;

— На Львовщине село Новошичи восстанавливает костел прошлого века.

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