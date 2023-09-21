Обстрел Донецкой области 21.09.2023 и детали скандала в Самборском ТЦК! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
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