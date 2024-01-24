Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Обстрел Харькова: в городе до сих пор продолжается спасательная операция | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— В Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет ИЛ-76.
— Последствия удара по Киеву 23.01.2024.
— В Харькове продолжается спасательная операция после недавней атаки.
— Бойцы этого штурмового батальона освобождали Харьковскую область.
— Национальный театр имени Ивана Франко передал 100 дронов камикадзе на фронт.
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