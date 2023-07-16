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Кристина Величанская, Кореспондентка Факти ICTV

Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации

Они пережили настоящий ад ракетного удара, потеряли все имущество и остались наедине со своей бедой. В ночь на 24 июня обломок российской ракеты снес несколько этажей и существенно повредил конструкции дома на Соломенке.

Пять человек погибли под завалами. Весь подъезд, а это примерно 140 квартир, признали временно непригодными для проживания. Многие люди спасались только в нижнем белье, потеряв все нажитое. И уже почти три недели его жители кто где: в отелях, у родственников, друзей, они со страхом смотрят на стоимость арендуемого жилья. И ищут среди гор строительного мусора хоть что-нибудь из своих вещей.

Оказавшись в такой ситуации, киевляне не понимают, почему в столице им не нашлось временного жилья, а в бюджете – средств на компенсации.

В департаменте строительства и жилищного обеспечения ответили в письменном виде: на первом этапе обследований подъезд признали непригодным к эксплуатации, четыре этажа – аварийными. Нужны более подробные экспертные выводы. Французская благотворительная организация предложила жителям выплаты в 6 тыс. грн. в месяц, но их никто еще не получил. От КГГА на компенсацию могут претендовать только владельцы поврежденного жилья.

Киеву стоит поучиться у Львова, где во время последней атаки россиян свои квартиры здесь потеряли 60 семей. Людей сразу расселили в общежитиях. О выделении 100 млн грн. в мэрии заявили на следующий день после трагедии. Уже приняли соответствующую программу, которая позволяет проводить аварийно-восстановительные работы. Пострадавших обеспечили всем – от постельного белья, вещей до бесплатного питания.

Объяснить, почему такое отношение к киевлянам в столичной КГГА не захотели, отправили в Соломенскую райгосадминистрацию. Но комментировать ситуацию там отказались. Как оказалось, в учреждении даже не ведут статистику – скольких человек отселили из пострадавшего подъезда.

Война в Украине, Київ, КГГА, Львов, Ракетные удары России, ракетний удар
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