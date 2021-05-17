Обстрел длился более 1,5 часа: пророссийские наемники атаковали Пески

83-летняя жительница прифронтовых Песков рассказывает, что когда немцы приходили, то они не были такими жестокими, как пророссийские боевики. Женщина рассказала об обстреле, который оккупанты на днях устроили из окрестностей оккупированного Донецка. После того баба Соня, так ее называют наши военные, три дня просидела без света, пока украинские бойцы не помогли восстановить электроснабжение.

— Вообще света не было. Обстрел был такой, что я не знала куда мне деваться с сыном, а он — инвалид. Плакали оба. Выбило рамы, а в доме двери вообще вырвало и замок внутри, и в кухне все выбило, — рассказала София Толмачева.

Чудом ни гражданские, ни военные тогда не пострадали. Хотя домов, в большинстве из которых уже никто и не живет, раздавило немало. Противник работал с тяжелого, запрещенного вооружения.

Бойцы рассказывают, обстрел продолжался более 1,5 часа. За это время насчитали не менее 35 прилетов. На этом участке фронта такой активности уже давно не помнят.

Куда стрелять враг корректировал из воздуха. Над участком было замечено по меньшей мере четыре беспилотника. То, что досталось гражданским — в который раз доказывает, оккупантам безразлично, куда прилетят их мины. Зато наши армейцы говорят, такая активность противника их не испугала, скорее изрядно взбодрила.

Тем временем отчеты общего центра контроля и координации доводят, что российско-оккупационные войска не планируют отступать. Они и в дальнейшем стягивают военную технику и не допускают на свои позиции наблюдателей мониторинговой миссии.

Ситуация на Донбассе

По состоянию на утро 17 мая на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ.

Пострадавших в результате вражеского обстрела среди украинских защитников нет.

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