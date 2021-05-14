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Обстрелы и десятки жертв: что происходит в Израиле

Израиль пока не начинал наземной операции в секторе Газа, как сообщали некоторые СМИ. Вооруженные силы Израиля объяснили, что осуществляют атаку в секторе Газа, но непосредственно на земле сектора войск нет.

Хотя еще накануне Израиль стянул к границе с сектором сухопутные войска и танки. Стороны продолжают обмениваться ракетными обстрелами.

С начала активного противостояния в секторе Газа погибли более 80 человек, среди них почти два десятка детей — сообщила палестинская сторона.

Со стороны Израиля жертвами конфликта стали семь человек, среди них 6-летний мальчик и военный. С обеих сторон — сотни раненых. Часть нужно госпитализировать. Для больниц, которые противостоят пандемии, это серьезная нагрузка.

Более половины госпитализированных, в частности женщины и дети разного возраста, имеют серьезные или критические ранения. Некоторым пришлось ампутировать конечности.

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Кроме масштабного ракетного противостояния усилились также столкновения в городах со смешанным израильско-арабским населением. Такие стычки уже называют вторым фронтом конфликта, а их олицетворением в последние дни стал город Лод. Там усилили патрули израильской полиции.

Арабские СМИ сообщают, что Египет, который часто выступает посредником в конфликте, предложил ввести перемирие — минимум на год. Израиль якобы отказался — и от прекращения огня, и от египетского посредничества. Однако пока израильские власти не комментируют этот вопрос.

Ситуация на Ближнем Востоке

В последние дни возобновилось активное противостояние между Израилем и террористической организация ХАМАС в районе сектора Газа.

В конфликте Израилю помогает противостоять система противовоздушной обороны Железный купол, которая не позволяет снарядам долетать до городов.

Противостояние между Израилем и Палестиной длится уже многие десятилетия. Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте на Фактах ICTV.

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