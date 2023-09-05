Обстрелы почти ежеминутно: как живет Херсон сегодня

Жизнь в Херсоне после деоккупации превратилась в экстрим. Россияне постоянно мстят городу за проукраинскую позицию. Так что экстренным службам, коммунальщикам и даже экологам приходится работать под постоянным огнем с левого берега. Херсонцы говорят, что тех, кто боится, в городе просто не осталось. Население Херсона даже постепенно увеличивается.

Бронежилет, фонарик, каска – эти вещи необходимы херсонским медикам.

– Если будет идти осколок, то благодаря ребристости каски пойдет по рикошету. В начале рабочего дня легко, потом тяжело, – говорят врачи скорой.

На выезд собирается бригада Херсонской скорой. Эти медики приехали помогать с Полтавщины, ведь в Херсонской области своих не хватает. Говорят, в первый раз было сложно надеть бронежилет, а теперь с этим могут справиться с закрытыми глазами. Марина на последствия прилетов поехала в свой второй рабочий день в Херсоне.

— Одна бригада забрала маму и ребенка — мальчика 8 лет, а мы забрали дедушку, выносили его из дома, потому что крыша начала гореть, — вспоминает врач выездной бригады Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи Марина Сребродольская.

Спокойного дежурства здесь желать не принято. Плохая примета. Россияне бьют по городу беспощадно.

Целят по гражданским объектам, говорит фельдшер Виталий Рудаков. Среди жертв преимущественно гражданские, коммунальщики и спасатели.

– Снаряд летит 3-4 секунды, поэтому сирены каждый день. В основном хаотические обстрелы, без попадания в критическую инфраструктуру. Для россиян нет ничего святого, – говорит фельдшер скорой Виталий Рудаков.

В экологическую лабораторию было прямое попадание боеприпаса 152 калибра. К счастью, он не разорвался. В то время в помещении работники проводили исследования.

В лаборатории окна заставлены мешками с песком. Помещение расположено недалеко от Днепра. Россияне попадали по нему много раз. Сейчас здесь нет целых стекол.

– Это за день может быть 10, 20, 30 раз. Это когда приезжаешь, вообще такое впечатление, что сюда приехал – и они сразу начинают. Каждый день летит, летит, — рассказывает главная специалист отдела инструментально-лабораторного контроля Светлана Ляшенко.

Несмотря на постоянный огонь, специалисты ежедневно берут пробы грунта и поверхностных вод. После подрыва дамбы Каховской ГЭС Украина была на пороге экологического бедствия.

— Если в воду попадают горюче-смазочные материалы, то кислород не проникает и происходит мор рыбы. Оно оседает на берегах, затем – пожары. С этим необходимо проводить специальные мероприятия. Но в условиях боевых действий это было практически невозможно, – говорит заместитель начальника Госэкоинеспекции Южного округа Запорожской и Херсонской областей Николай Власенко.

Сейчас ил осел, и вода очистилась. Но плодородие почв несколько снизилось, говорят специалисты. Сейчас они помогают собирать доказательную базу ГПУ, которая готовит иск против России. Причем благодаря Государственному космическому агентству и местным неравнодушным понимают, что происходит на оккупированном левом берегу. И все же, признаются, исчерпывающей информация быть не может.

— Водхоз не работает, потому что обстрелы и так далее. Гидрометр отбирает пробы. Гораздо меньше, чем нужно. Госэкоинспекция не может нормально отобрать, потому что там снайперы, — отмечает заместитель директора департамента защиты окружающей среды и природных ресурсов Херсонской ОВА Ольга Филина.

Полный экстрим у коммунальщиков. Самый пострадавший от воды микрорайон Остров чистят добровольцы со всей Украины. Правда, рабочее время здесь ограничено, к вечеру россияне начинают обстрелы.

— Меры предосторожности: бронежилет и каска. Если обстрелы, мы где-то прячемся в доме. Работаем так, – говорит представитель военной администрации Херсона Игорь Серик.

Те, кто боится — здесь не живет, шутят местные. Правда, по словам главы области, люди понемногу возвращаются.

– Постоянно, не только здесь в Херсоне. Даже маленькие деревни, постоянно находящиеся под обстрелами, где прилетают авиационные бомбы. Там также люди не хотят уезжать из своих домов. Сейчас с ними работают социальные работники, полицейские, волонтеры – уговаривают, но мы не можем их заставить, – рассказывает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Хотя безопасность, пока левый берег оккупирован, никто в городе гарантировать не может.

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