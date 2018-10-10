Обстрелы на передовой не утихают: потери понесли украинские защитники

Имеем печальную информацию с востока. Двое солдат погибли на передовой – они подорвались на мине на Донецком направлении. Еще одного ранили в районе Бахмутской трассы.

С начала суток – зафиксировано 10 обстрелов. Пророссийские боевики начали бить с 7 утра. Дважды – с крупнокалиберного оружия, которое запрещают минские соглашения.

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Больше всего досталось Крымскому, Золотому, Травневому, Красногоровке, Старогнатовке, Гнутовому и Лебединскому.

В штабе ООС ситуацию называют контролируемой. Под надежной охраной и почти два десятка складов с боеприпасами. Все они расположены на достаточном расстоянии от передовой, чтобы не стать мишенью для российских артиллеристов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему РФ уже не нужен Донбасс

Опубликовано Октябрь, 10 в 20:30



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