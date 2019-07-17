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Обстрелы не прекращаются. Боевики выходят из окопов и охотятся за пулеметчиками

На Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. К счастью, потерь среди наших защитников нет. Боевики вели огонь по Николаевке, Широкино, Марьинке, Водяному, Павлополю, Богдановке.

Игорь – счастливчик. Военная чуйка, мгновенная реакция, считанные секунды и метры спасли армейца от выстрела из противотанковой управляемой ракеты. Место, где находился военный, разрушено полностью.

Смотрите: Шины стали бронежилетом: боевики ударили по позициям в Зайцево

Противотанковые управляемые ракеты возвращаются на передовую к боевикам. Их массовое применение фиксируют одновременно на разных участках фронта.

Военные фиксируют место выхода управляемой ракеты, однако, говорят стрелять в ответ нет смысла. Расстояние большое и и враждебный ПТУРист мгновенно оставляет позиции.

Руины кирпичного завода в окрестностях оккупированной Старомихайловки служат надежным укрытием не только для ПТУР, здесь укрываются пулеметчики и снайперы.

Сегодня боевики совершенно наглеют, среди белого дня пытаются продвинуть свои позиции вперед, из окопов выходят в полный рост. Чтобы успокоить противника, армейцы получат разрешение открыть огонь.

Александру – 20 лет, полгода из которых он пулеметчик. К шумувыстрелов привык – уши не закладывают, раз в три дня чистит оружие, но это не самое трудное.

Самое трудное для нее делать позицию, – говорит боец.

То что боевики охотятся именно за пулеметчиком ярко видно по отверстиям в стене. Дыры большого калибра военные еще используют как дополнительные глаза для наблюдения за врагом.

Напомним, ЦИК не будет формировать специальные избирательные участки для голосования военных на линии разграничения.

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