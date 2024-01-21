Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024

Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости

Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой

Мы рекомендуем

Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно

Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие

Срочно

На Хмельнитчине обезвредили три Шахеда – ОВА