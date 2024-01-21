Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
— Россияне не прекращают обстрелы прифронтовой Донетчины.
— Оккупанты на Бахмутском направлении идут в штурмы.
— На Таврическом направлении россияне увеличивают интенсивность обстрелов.
— В Севастополе прогремели взрывы 21.01.2024.
— Обстрелы Одессы: как город восстанавливается от многочисленных российских ударов.
— Сапожник из Ивано-Франковска продает старую обувь и покупает ВСУ берцы.
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