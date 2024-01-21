Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Срочно
На Хмельнитчине обезвредили три Шахеда – ОВА
Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024

— Россияне не прекращают обстрелы прифронтовой Донетчины.

— Оккупанты на Бахмутском направлении идут в штурмы.

— На Таврическом направлении россияне увеличивают интенсивность обстрелов.

— В Севастополе прогремели взрывы 21.01.2024.

— Обстрелы Одессы: как город восстанавливается от многочисленных российских ударов.

— Сапожник из Ивано-Франковска продает старую обувь и покупает ВСУ берцы.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 16.30 (21.01.2024).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Гринкевич может выйти из СИЗО под залог, но… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Риши Сунак уже в Киеве! ВСУ наконец получат… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Атака по йеменским хуситам: 10 стран сделали важное заявление | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Законопроект о мобилизации: правительство готово к… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Ударили по гражданским объектам! Днепр после атаки дронами | Новости Факты ICTV за 07.01.2024
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Обстрелы Одесской области: город продолжает оправляться от ударов РФ | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь