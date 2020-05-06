Обстрелы и награды: как прошел День пехоты на передовой

За 5 мая на Донбассе российские оккупанты 15 раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины. Один украинский защитник ранен, еще один получил боевую травму. Самым горячим на фронте остается Луганское направление, где боевики на прекращают артиллерийские атаки. Одна вражеская мина даже перебила проводную связь между позициями.

Ко Дню пехоты украинским защитникам вручили награды, хотя армейцы на передовой хвалиться ими не любят. После редких ночных разрывов, заядлое время суток на этом участке фронта на рассвете. Боевики пользуются тем, что при восходе солнца меньше видно их огневые точки. Но это не останавливает украинских армейцев отрезать вражеский огонь. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, Украина заняла 27 место из 138 стран мира в рейтинге сильнейших военных государств мира Global Firepower. Среди европейских стран Украине досталось девятое место.

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