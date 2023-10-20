Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Массированный обстрел Херсонской области.
— Последствия обстрела Донецкой и Харьковской областей.
— В Харьковской области разоблачили инженера-коллаборанта.
— Помощь жертвам сексуального насилия.
— РФ возобновила попытки наступления на Авдеевском направлении.
— $60 миллиардов Байден будет просить для Украины.
— Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8.
— Поселок для вынужденных переселенцев в Киевской области.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 11:00 (20.10.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.