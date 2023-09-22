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Обстрелы Украины и репортаж на линии огня! Новости Факты ICTV за 22.09.2023

— Обстрел Херсонской области 22.09.2023 — есть погибший;

– Обстрел Никопольского района 22.09.2023;

— Обстрел Юга Украины: 21.09.2023 – детали от Гуменюк;

— Репортаж с передовой;

— Итоги рабочей поездки Зеленского в США;

– Как защитить и сохранить культурное наследие в условиях войны.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 09:30 (22.09.2023).

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