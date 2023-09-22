Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Обстрелы Украины и репортаж на линии огня! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— Обстрел Херсонской области 22.09.2023 — есть погибший;
– Обстрел Никопольского района 22.09.2023;
— Обстрел Юга Украины: 21.09.2023 – детали от Гуменюк;
— Репортаж с передовой;
— Итоги рабочей поездки Зеленского в США;
– Как защитить и сохранить культурное наследие в условиях войны.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 09:30 (22.09.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.