Обстрелы Украины и репортаж на линии огня! Новости Факты ICTV за 22.09.2023

— Обстрел Херсонской области 22.09.2023 — есть погибший;

– Обстрел Никопольского района 22.09.2023;

— Обстрел Юга Украины: 21.09.2023 – детали от Гуменюк;

— Репортаж с передовой;

— Итоги рабочей поездки Зеленского в США;

– Как защитить и сохранить культурное наследие в условиях войны.

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