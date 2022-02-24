Обстрелы в Одессе: откуда и как атакует враг

В селе Липецкое в Одесской области погибли 18 человек в результате удара российских военных. Среди них есть восемь мужчин и 10 женщин. Продолжается разбор завалов.

По данным Одесской областной государственной администрации, в Подольском районе под Одессой из-под завалов спасли шестерых человек, которых госпитализировали в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных умер в медицинском учреждении. Удар нанесли на военную часть в селе Липецкое.

В ВСУ сообщили последние подробности о ситуации в Украине. В частности, наши защитники уничтожили самолеты, вертолеты и десятки единиц бронированной техники наемников Российской Федерации.

Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в зоне проведения Операции Объединенных сил, где враг понес потери среди российских военных и техники.

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